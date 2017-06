Filippo Pozzato (35) doet er nog een jaartje bij en verlengt zijn contract

Filippo Pozzato (35) gaat nog een jaar door als profwielrenner. De Italiaan heeft donderdag zijn contract bij Wilier Triestina met een jaar verlengd. De ex-winnaar van Milaan-Sanremo (2006), Omloop Het Nieuwsblad (2007) en E3 Harelbeke (2009) zal ook worden opgenomen in het management van de wielerploeg.

“Ik ben verheugd met deze aankondiging. Natuurlijk ben ik eerst en vooral profwielrenner, maar deze nieuwe functie is een uitdaging die ik graag aanneem”, zegt Pozzato, die in 2000 prof werd bij Mapei-Quick.Step en in 2009 de Italiaanse driekleur veroverde. “Ik zal stap voor stap beginnen, maar ik heb er vertrouwen in dat ik in het management een belangrijke bijdrage kan leveren in het technische deel.”

Fietsfabrikant Wilier Triestina blijft ook in 2018 hoofdsponsor van de Italiaanse pro-continentale ploeg. De ploeg hoopt ook snel het contract met de talentvolle sprinter Jakub Mareczko te verlengen.