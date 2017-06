Test-Aankoop laat Turteltaks vernietigen

Minister Annemie Turtelboom, naar wie de omstreden taks genoemd is. Foto: belga

Het Grondwettelijk Hof heeft zonet de Vlaamse energieheffing, beter bekend als de Turteltaks, vernietigd. De procedure tot vernietiging was aangespannen door onder meer de Partij van de Arbeid (PVDA) en de consumentenvereniging Test-Aankoop.

Zoals bekend betaalt elk Vlaamse gezin en de kmo sinds begin vorig jaar een Turteltaks. Voor een modaal gezin gaat het om 100 euro per jaar. Met de opbrengst wil de Vlaamse regering de schulden die zijn ontstaan ten gevolg van subsidiëring van zonnepanelen bekostigen, alsook de engagementen die zijn aangegaan om die subsidiëring tot de volgende jaren te kunnen nakomen. In totaal gaat het over 9,2 miljard euro. Wat de gevolgen van dit arrest zijn, wordt de komende uren duidelijk.

De consumentenorganisatie haalt nu haar slag thuis en spreekt van een overwinning voor de consument.

