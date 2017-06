Anderlecht rondt de transfer van Matz Sels af: “Ben een betere keeper dan ik in Gent was”

Anderlecht heeft doelman Matz Sels beet. De ex-doelman van AA Gent verlaat Newcastle en wordt donderdagmiddag voorgesteld in het Constant Vanden Stock stadion. Hij wordt gehuurd zonder aankoopoptie. De 25-jarige Sels verliet AA Gent in 2016 voor Newcastle, maar zat er vooral op de bank omdat coach Rafael Benitez koos voor doelman Karl Darlow. In principe traint Sels maandag voor het eerst mee bij Anderlecht. “Zowel voor Anderlecht als voor mezelf kwam deze uitdaging op het juiste moment.”

Anderlecht was al even bezig met de transfer van Matz Sels, want de landskampioen had weinig opties onder de lat voor het komende seizoen. Eerste doelman Franck Boeckx ging onder het mes en raakt in theorie niet fit voor het nieuwe seizoen. De Spaanse doelman Rubén keert terug naar Spanje, terwijl Davy Roef opnieuw aast op een uitleenbeurt. Anderlecht wil toptalent Mile Svilar niet meteen voor de leeuwen gooien en wil de 17-jarige goalie stelselmatig laten proeven van het eerste elftal.

Sels, die rugnummer 1 krijgt, wordt bij zijn nieuwe club herenigd met middenvelder Sven Kums, die Watford verlaat. De twee wonnen in 2015 met AA Gent de titel. Anderlecht stelde maandag ook al middenvelder Pieter Gerkens (STVV) voor.

“Als tussenstap om dan door te breken in Premier League”

“Zowel voor Anderlecht als voor mezelf kwam deze uitdaging op het juiste moment. Nadien is het nog steeds mijn doel eerste doelman te worden in de Premier League”, legde Sels uit bij zijn voorstelling in het Constant Vanden Stock-stadion.

“Ik ben naar Anderlecht gekomen om te spelen, ook met het oog op het WK”, stak Sels van wal. “Ik wil mezelf terug bewijzen op het hoogste niveau en een goede Champions League-campagne spelen. Anderlecht en ikzelf zijn tijdens de onderhandelingen naar elkaar toe gekomen. Ik heb inderdaad een beetje water bij de wijn moeten doen, inzake mijn salaris, maar dat was voor niet het belangrijkste.”

Sels kwam het afgelopen seizoen slechts tot 14 optredens in de hoofdmacht van Newcastle. Een geslaagd debuutjaar in Engeland kon dat niet genoemd worden. “Ik heb inderdaad een bewogen jaar achter de rug”, bevestigde Sels. “Maar toch beschouw ik mijn transfer naar Newcastle niet als een mislukking. Ik heb er zonder twijfel veel geleerd en ben een betere keeper dan ik in Gent was. Dat ik er niet speelde, was een keuze van de trainer. Mijn doel blijft om door te breken in de Premier League. Daarom heb ik ook maar een overeenkomst voor één seizoen bij Anderlecht. Ik wil nadien bewijzen dat ik eerste doelman kan worden bij een Premier League-team.”

Anderlecht-coach René Weiler drong erg aan op de komst van Sels. Frank Boeckx, vorig seizoen titularis, is door een rugblessure immers nog even uitgeschakeld en toptalent Mile Svilar wordt nog een beetje tijd gegund in de schaduw. “Zelf heb ik nog geen contact gehad met Weiler”, verraste Sels. “Maar blijkbaar wou hij mij echt. Dat heb ik uit meerdere bronnen vernomen. Buiten Anderlecht had ik nog opties. Maar Anderlecht had altijd een streepje voor bij mij.”

Foto: Photo News

“Sels heeft getoond dat hij echt naar Anderlecht wou komen”

Manager Herman Van Holsbeeck kon donderdag zo al zijn derde inkomende transfer van de zomermercato voorstellen, na Sven Kums (Watford) en Pieter Gerkens (STVV).

“Matz heeft ons loongewijs duidelijk laten merken dat hij echt naar Anderlecht wou komen en daarom zit hij hier ook”, legde Van Holsbeeck uit. “We zijn blij Matz te mogen voorstellen. Hij heeft echt een inspanning gedaan. Hij had bij Newcastle een ‘Engels contract’, maar heeft ingeleverd. Op Anderlecht wordt hij een dure speler, maar zonder exuberant loon. De komst van Matz maakt duidelijk dat we absoluut onze titel willen verlengen komend seizoen. Hij is een doelman, die zich bewezen heeft op het hoogste niveau.”

Toch wilde Van Holsbeeck geen garanties vastknopen aan de komst van de Antwerpenaar. “Matz zal zich uiteraard ook moeten bewijzen”, aldus de algemeen manager. “We hebben ook Svilar en Boeckx nog achter de hand. Svilar is een heel groot talent, maar het was duidelijk dat er iemand moest bijkomen. Als Boeckx nog niet fit zou zijn voor de competitiestart, zou Svilar er immers alleen voor staan. En het is niet makkelijk als jonge gast eerste doelman te zijn bij Anderlecht. Kijk naar Davy Roef vorig jaar. Maar we gaan Svilar zeker niet uitlenen en hem kansen geven. We zullen ook komend seizoen actief zijn in drie competities.”

Met al drie gerealiseerde transfers kende Anderlecht al een opvallend druk begin van de zomertransferperiode. “Het is inderdaad niet onze gewoonte zo vroeg te handelen”, bevestigde Van Holsbeeck. “Meestal is het langer wachten. Maar niemand klaagt, denk ik. De coach zal al heel blij zijn. Ten opzichte van vorig jaar is dit een hemelsbreed verschil.”

Nog niets concreet aan uitgaande kant

Over enkele uitgaande transfers gaf Van Holsbeeck eveneens zijn mening. “Kara en Acheampong hebben in januari de belofte gekregen te mogen vertrekken bij een goed bod. Daar houden we ons aan, maar er is niets concreet op dit moment. Die jongens willen natuurlijk ook alleen maar echt vertrekken als het naar een club is, die echt een stap hogerop is. Hetzelfde geldt voor Teodorczyk. Je moet bij hem niet afkomen met enkele Russische teams. Daar haalt hij zijn neus voor op. Kawaya ten slotte zal deze week nog tekenen bij KV Mechelen en ons definitief verlaten.”