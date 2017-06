De winter is bijna hier: bekijk de nieuwe trailer van Game of Thrones

De winter is bijna hier: bekijk hier de nieuwe trailer van Game of Thrones Video: Reuters

Het Amerikaanse televisienetwerk HBO lanceerde woensdag een nieuwe trailer voor de succesvolle Game of Thrones-reeks. De trailer kreeg de toepasselijke titel Winter is Here en bewijst dat het zevende seizoen heel wat spannende momenten in petto heeft.

Fans moesten er meer dan een jaar op wachten, maar 16 juli is het eindelijk zo ver. Op die zomerdag barst de strijd tussen de verschillende huizen in alle hevigheid los en gaat de slag om de IJzeren troon meedogenloos verder.

Naast de gebruikelijke gevechten en oorlogsvoering, zullen de personages het volgens de nieuwe trailer ook moeten opnemen tegen de White Walkers, de mysterieuze wezens van het noorden.

Game of Thrones is het meest bekeken programma op HBO en lokt per aflevering gemiddeld 25 miljoen kijkers. De spannende saga is nu dus toe aan zijn zevende en voorlaatste seizoen, en zal volgend jaar een allerlaatste vervolg krijgen.