Wereld zal 9,8 miljard mensen tellen in 2050

In het jaar 2050 zullen er in totaal 9,8 miljard mensen op aarde zijn. Dat voorspellen de Verenigde Naties in een woensdag gepubliceerd rapport. De onderzoekers gaan er ook van uit dat India binnenkort China zal voorbijsteken als het land met het grootste aantal inwoners.

Momenteel bestaat de wereldbevolking uit 7,6 miljard mensen. Maar dat aantal zal in 2030 zijn toegenomen tot 8,6 miljard en in 2050 al tot 9,8 miljard, zo berekende het VN-departement voor economische en sociale zaken (DESA). In het jaar 2100 zullen er zelfs al 11,2 miljard mensen zijn.

De onderzoekers vermoeden dat India binnen ongeveer zeven jaar de meeste inwoners zal tellen. China zal daardoor naar de tweede plaats worden verwezen. Nigeria, dat een erg grote bevolkingsgroei kent, zou tegen 2050 de VS hebben voorbijgestoken, om op de derde plaats terecht te komen.

Voorts wordt verwacht dat het aantal zestigplussers in 2050 meer dan verdubbeld zal zijn: van 962 miljoen naar 2,1 miljard.