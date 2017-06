Colombiaanse guerillabeweging ontvoert presentator ‘Spoorloos’ en cameraman “uit voorzorg”

De Colombiaanse guerillabeweging ELN heeft bevestigd verantwoordelijk te zijn voor de ontvoering van twee Nederlandse journalisten. Dat meldt de lokale krant El Spectador. De twee Nederlanders verdwenen eerder deze week aan de Venezolaanse grens.

Volgens de rebellengroep worden de twee “uit voorzorg” vastgehouden. Er wordt uitgezocht wat ze precies in noordelijke deelstaat Norte de Santander te zoeken hadden, zo klinkt het.

ELN zegt voorts dat er volop over hun vrijlating wordt onderhandeld. De katholieke kerk zou daarbij als bemiddelaar optreden.

Derk Bolt zijn, de presentator van het televisieprogramma ‘Spoorloos’, en zijn cameraman Eugenio Follender waren maandag verdwenen. De journalisten waren in Colombia op zoek naar een biologische moeder van een Nederlander die ter adoptie was afgestaan.

De linkse rebellenbeweging ELN (Nationaal Bevrijdingsleger) gaat regelmatig over tot ontvoeringen. De organisatie gebruikt het losgeld om haar activiteiten te financieren. In tegenstelling tot FARC, heeft ELN nog geen vredesakkoord met de Colombiaanse regering ondertekend. Er vinden wel onderhandelingen plaats over zo’n bestand.