VIDEO. “Schapen al jaar niet meer geschoren”

Herk-de-Stad -

Op vraag van de politie hebben mensen van het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum woensdag negen schapen opgehaald. De verwaarloosde dieren stonden in weides langs de Steenweg in Berbroek en Terbermenweg in Herk-de-Stad. “Ze waren al een dik jaar niet meer geschoren en stonden te hijgen en te puffen in de hitte”, zegt Rudi Oyen van het VZOC.