Iedereen wil een zwembad: “Investeren in zomerse ontspanning dicht bij huis”

Hasselt -

Niets heerlijker dan een verfrissende duik in het water bij deze tropische temperaturen. En dus inspireert de hittegolf heel wat mensen tot de aankoop van een zwembad. Zo is er niet alleen een ware rush op snel op te zetten zwembaden, ook het aantal aangelegde buitenbaden is op twee jaar tijd verdubbeld. “Door het einde van de crisis en de lage rente is er weer ruimte om te investeren in zomerse ontspanning dicht bij huis”, zeggen de installateurs.