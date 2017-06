We zullen met deze losers moeten leren leven

We zijn dinsdagavond ontsnapt aan een nieuwe terreuraanslag met veel slachtoffers. De aanwezige militairen in het station Brussel-Centraal schakelden de terrorist uit voor hij zijn koffer met een splinterbom tot ontploffing kon brengen.

“Opnieuw kordaat ingrijpen van onze militairen die dag na dag op straat over onze veiligheid waken. Dank voor de aanhoudende waakzaamheid!”, tweette Bart De Wever. Waarmee de N-VA-voorzitter de mislukte aanslag meteen politiek recupereerde. Iets wat we menselijk begrijpen, omdat alle partijen tegen het voorstel van de N-VA waren om militairen mee in te zetten in de strijd tegen terreur. Ook binnen de meerderheid. Zo ging CD&V-vicepremier Kris Peeters - met zowat de hele pers in zijn kielzog - ostentatief shoppen in “veilig” Antwerpen. En stelde Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten vast dat België niet Kaboel is.

Maar is die politieke recuperatie ook slim? Daar kan men aan twijfelen. Want dat de aanslag van dinsdagavond in Brussel in feite mislukte, komt minder door het optreden van de militairen dan door het eigen falen van de terrorist. Was hij erin geslaagd om zijn splinterbom tot ontploffing te brengen, dan waren er wél meerdere doden gevallen en zouden er nu grote vraagtekens staan bij de aanwezigheid van militairen die er niet in slaagden een aanslag te voorkomen.

Laten we vooral rustig blijven. De aanwezigheid van militairen in het straatbeeld en op strategische plaatsen zoals Brussel-Centraal heeft wel degelijk zin. Het kan helpen om (erger) te voorkomen. Maar het zal nooit helpen om alle aanslagen te voorkomen. En dit wegens de heel simpele reden dat we meer en meer te maken hebben met lone wolves. Met totaal ontspoorde personen die in naam van hun god aanslagen plegen om het “decadente en ontspoorde Westen” tot zinnen te brengen. Maar die helemaal niet godsdienstig zijn en zich eerst zelf te buiten gaan aan die decadente Westerse geneugten, daarin totaal verloren lopen wegens geen ruggengraat en dan ineens denken dat ze het licht hebben gezien. Het zijn losers.

Het is een bittere vaststelling. We zullen met deze losers moeten leren leven. Iets wat we in feite al hebben gedaan. Hun aanslagen zorgen voor verschrikkelijk veel menselijk leed. Maar ze hebben niets veranderd aan hoe wij leven en hoe wij naar de wereld kijken en dat zullen ze ook nooit doen. Het enige gevolg van hun daden is dat het de spanningen tussen de gemeenschappen alleen maar doet toenemen. Als dat blijft duren, dan kan dat heel slecht aflopen.