VIDEO. Ramadan en zomer zorgen voor bomvolle terrassen tot in de vroege uurtjes

Heusden-Zolder -

Tot in de vroege uurtjes is het tegenwoordig gezellig druk op de Koolmijnlaan in Heusden. De combinatie van het warme weer en de ramadan maakt dat de terrassen er tot een stuk in de nacht bomvol zitten. De sfeer is feestelijk, maar veelal rustig. De middenstanders, vooral de ijsverkopers, doen hier gouden zaken. Toch zijn er ook wat klachten over nachtlawaai en de straatracers blijven een hardnekkig fenomeen.