Wegdek E314 omhoog door hitte: hinder tot maandag

Op de E314 richting Lummen is ter hoogte van Aarschot het wegdek omhoog gekomen, vermoedelijk door de hitte. De snelweg is momenteel afgesloten. Het verkeer dan vanuit Leuven richting Limburg rijdt, wordt via een omleidingsroute naar de oprit in Bekkevoort geleid. Wie vanuit Brussel naar onze provincie wil, rijdt beter via Antwerpen. Omdat de wegwerkzaamheden enige tijd in beslag zullen nemen, gaat de snelweg pas maandagochtend volledig opnieuw open.

Schade door hitte aan wegdek #E314 afgesloten voor alle verkeer tussen #Aarschot en #Tielt-Winge in rijrichting Lummen. Volg de omleiding. — Politie Aarschot (@PolitieAarschot) June 21, 2017

Door de grote barst in het wegdek is de snelweg ter hoogte van Aarschot volledig afgesloten. Het verkeer richting Lummen moet er de snelweg afrijden aan afrit 22 Aarschot. Daar moeten automobilisten de calamiteitenroute P volgen top oprit 24 Bekkevoort. Daar kan je opnieuw de snelweg op. Maar ook op deze omleidingsroute worden vertragingen verwacht. Verkeer op lange afstand wordt aangeraden de E314 te vermijden en van Gent naar Hasselt via Antwerpen te rijden.

Het Agentschap Wegen en Verkeer is ter plaatse en zal een voorlopige herstelling uitvoeren. Dat bevestigt woordvoerder Anton De Coster. “We starten in de loop van de nacht met herstellingswerken aan de pechstrook, want die is ook opgestuwd. Deze zal tegen donderdagochtend open zijn voor het verkeer”, aldus De Coster.

De herstellingen van de twee rijstroken zullen nog duren tot maandagochtend. Dat betekent dat het verkeer richting Lummen tot maandagochtend over de pechstrook moet, wat grote verkeershinder met zich zal meebrengen.

Niet uitzonderlijk

Omdat de herstelwerkzaamheden enige tijd in beslag zullen nemen, is de kans groot dat er donderdag nog een volledige dag hinder zal zijn op de E314 richting Lummen. “Veiligheid blijft onze eerste prioriteit. Het zal dus wellicht nog tot na de avondspits duren vooraleer we de snelweg volledig kunnen vrijgeven”, weet De Coster.

Het is niet de eerste keer dat er reusachtige barsten komen in het wegdek. “We zien het fenomeen vooral opduiken bij verouderde wegdektypes”, zegt De Coster. “Door de hitte kan het wegdek uitzetten en kan het gebeuren dat twee betonplaten zich tegen elkaar opduwen. In een extreem geval krijg je dan een opstuwing van het wegdek, zoals in Aarschot het geval is.”