Straf met uitstel voor Halense die twee exen slaag geeft

Halen - Een vrouw van 39 uit Halen is woensdag in Hasselt veroordeeld tot zeven maanden met uitstel voor twee feiten van agressie. In februari 2015 ontstond er heibel met haar ex die in het ziekenhuis lag. De vrouw ging daarop aan de haal met zijn autosleutels en verkocht hem nog enkele klappen.

Een dag later toen hij uit het ziekenhuis ontslagen was, stond ze plots bij hem aan de deur in Zonhoven en eiste de dochter (6) op. De man bekocht de ruzie met een trap in het kruis en een klap in de nek. Zelfs de zoon kreeg enkele trappen toen hij tussen wou komen. Haar ex hield er een dagenlange pijn in de testikels aan over. “Ik had een beetje gedronken”, verontschuldigde de vrouw zich.

In april 2016 ging de zwaar alcoholverslaafde vrouw in de clinch met haar nieuwe vriend. Ze trok hem meerdere haren uit. Nadat hij zijn schaamte overwonnen had, diende het slachtoffer een klacht in. De vrouw kreeg al twee keer eerder opschorting van straf onder voorwaarden. Nu krijgt ze opnieuw uitstel op voorwaarde dat ze haar behandeling voor haar alcoholprobleem in een instelling voort zet. Voor de gerechtskosten moet ze 230 euro betalen.