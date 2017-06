De Wever: “Antwerpen volgt 557 geradicaliseerden”

Antwerpen - Burgemeester Bart De Wever vraagt meer armslag om potentiële terroristen te lokaliseren en in de gaten te houden. Dat zei hij vanmorgen bij een bezoek van de federale en Vlaamse terreurcommissies op het Antwerpse stadhuis. ’s Avonds in het tv-programma ‘Van Gils & Gasten’ op Eén zei hij dat de stad Antwerpen 557 mensen volgt in de strijd tegen radicalisering en terreur.

“We doen alles wat we kunnen om dat milieu zeer goed in de gaten te houden, maar we willen meer armslag hebben”, zegt burgemeester De Wever woensdagmiddag aan ATV. De Wever wil dat op het lokale niveau de zaken scherper kunnen opgevolgd worden, dat de politie bepaalde gerechtelijke methoden kan nemen om specifieke milieus in de gaten te houden, waardoor burgemeesters sneller tot maatregelen kunnen overgaan.

“De dader in Brussel stond niet gekend in een databank als geradicaliseerd, maar het kan niet dat die man uit het niets een spijkerbom maakte en zich wilde opblazen”, zegt Koen Metsu (N-VA). “Er moeten al signalen geweest zijn het de lokale integrale veiligheidscel moet een orgaan zijn dat die tekenen moet oppikken.”

Om zijn betoog kracht bij te zetten ging hij ’s avonds op bezoek bij ‘Van Gils & Gasten’. Daar zei hij dat de stad Antwerpen welgeteld 557 mensen volgen in de strijd tegen radicalisering en terreur. “Het gaat om 189 mensen die echt gevaarlijk zijn, er zijn er 67 die in Syrië zitten, 16 zijn vandaar teruggekeerd, 20 wilden vertrekken maar hebben we kunnen tegenhouden, er zijn er een 60 die dwepen met terreur, en daarnaast volgen we nog 350 mensen in salafistische milieus, dus in totaal 557 mensen die we actief opvolgen”, zo specificeerde hij.

“Da’s een enorm aantal en dat verklaart ook waarom veel mensen die terreur pleegden op een lijst bleken te staan”, erkent De Wever. “Mensen vragen mij waarom we er op voorhand niets aan konden doen, maar zo eenvoudig is het niet. Wij hebben er tenminste al een zicht op in tegenstelling tot Brussel en Molenbeek. Ik denk dat ik mijn pappenheimers ken, maar ik kan ook niet beletten dat er iemand met de trein uit Molenbeek komt of met de bus uit Marseille en een aanval doet op de joodse gemeenschap.”