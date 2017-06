Agressieve Heusdenaar molesteert been vrouw tussen autodeur

Heusden-Zolder - Een man uit Heusden-Zolder hangt 18 maanden cel boven het hoofd voor zware feiten van partnergeweld. Hij moest woensdag via de snelrechtprocedure voor de Hasseltse strafrechter verschijnen, maar daagde niet op.

Op zeven juni sloegen zijn stoppen door. Met de haren trok hij zijn vrouw naar zijn wagen en verkocht haar nog een pak slaag. Tot overmaat gooide de bruut met veel kracht het portier dicht waardoor zijn echtgenote haar been er tussen stak. Verschillende omstaanders zagen het gebeuren. Ze vertelden aan de politie, die in de betichte zijn wagen ook nog een mes vonden, over de feiten. Uit schrik voor represailles durfden ze het echter niet op papier te laten zetten. De man staat in de buurt bekend als een agressieve dronkaard en cocaïneverslaafde. De vrouw vraagt een voorlopige schadevergoeding van 2.500 euro en de aanstelling van een geneesheer-deskundige die het bedrag moet begroten. Aan het voorval heeft ze een tijdelijke werkonbekwaamheid overgehouden. De verdachte minimaliseerde tijdens het politieverhoor de feiten. “Hij heeft totaal geen schuldinzicht en is bovendien niet aan zijn proefstuk toe,” aldus het parket. “Mijn cliënte is nog altijd erg bang na het incident. Ze trilde enorm toen ze mij er over vertelde”, sprak haar advocate. Vonnis op 16 augustus.