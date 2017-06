Jambon: “Situatie in Molenbeek niet op tien maanden rechtgezet”

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) feliciteerde vanmorgen de veiligheidsdiensten voor hun doeltreffend optreden dinsdagavond. Over de dader en het feit dat die uit Molenbeek komt zei de minister: “De situatie daar is al tientallen jaren gekend, dat kun je niet op tien maanden oplossen.”

De minister wilde verder weinig commentaar geven op de gebeurtenissen van dinsdagavond. “Het gerecht is volop bezig met het onderzoek. Nu informatie vrijgeven zou crimineel zijn”, zei hij.

“De veiligheidsdiensten krijgen wel een pluim voor het geleverde werk. Dankzij een snelle reactie van de aanwezige militairen is een grotere catastrofe vermeden", zei Didier Reynders (MR) voor aanvang van de Veiligheidsraad. Ook minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) was lovend. "De aanwezige militairen hebben erg professioneel gehandeld. Dankzij hen is een grotere ramp vermeden".

Volgens CD&V-vicepremier Kris Peeters hebben de militairen op straat hun nut bewezen. Zijn partij was niet altijd voorstander van die uitzonderlijke maatregel, die geldt sinds het dreigingsniveau 3 in ons land van kracht is. "De militairen hebben zeer adequaat gereageerd, samen met de andere veiligheidsdiensten. Dat is natuurlijk positief", meent Peeters. "Maar ik hoop natuurlijk dat we ooit naar een lager dreigingsniveau kunnen, toen we naar niveau 3 veranderden had niemand voorspeld dat dat zo lang zou aanhouden."

Kanaalplan

Dat de dader uit Sint-Jans-Molenbeek komt, is niet zo verwonderlijk. Na de aanslagen van 22 maart in Brussel en Zaventem, bleek al dat de Brusselse gemeente een broeihaard was van radicalen. Met zijn kanaalplan beloofde Jambon daar toen ‘grote kuis’ te houden. Er is intussen al veel gebeurd. Maar dat de strijd zeker nog niet gestreden is, is dinsdagavond nog maar eens bewezen.