Zo vader, zo zoon: jonge Klinsmann mag testen in de Bundesliga

Hertha Berlijn gaat de 20-jarige keeper Jonathan Klinsmann, de zoon van ex-wereldkampioen Jürgen Klinsmann, vanaf 3 juli tien dagen laten meetrainen om zich te tonen aan de club. Dat schrijft de Duitse krant Bild woensdag.

“Het klopt dat wij Jonathan gaan testen. Vooral onze keeperstrainer Zsolt Petry wil hem beter leren kennen”, vertelde Hertha-trainer Pal Dardai aan Bild.

De zoon van 108-voudig international Jürgen Klinsmann beschikt over de Duitse en Amerikaanse nationaliteit en speelt bij de U20 van de VS. In maart won hij met de Amerikaanse beloften de U20 CONCACAF Gold Cup, het belangrijkste voetbaltoernooi voor landenteams uit Noord-Amerika, Centraal-Amerika en het Caribisch gebied. Bovendien werd hij tot beste doelman van het toernooi verkozen.

Momenteel komt de keeper in clubverband nog niet uit op het hoogste niveau: hij staat onder de lat bij de California Golden Bears, de voetbalploeg van de universiteit van Berkeley.