Vergrijzing zal ook gevolgen hebben voor gemeentefinanciën

Brussel - De vergrijzing van de bevolking zal ook een belangrijke financiële impact hebben op de gemeenten. Die impact is minder groot in grootsteden en in de provincie Luxemburg, zo blijkt uit een studie van Belfius.

De bank-verzekeraar bekeek in welke mate de vergrijzing gevolgen heeft voor de gemeentelijke aanvullende personenbelasting (APB). De opbrengst daarvan zal dalen, luidt het, omdat de personenbelasting rechtstreeks aan het beroepsinkomen is gekoppeld. Meer oudere mensen die bijvoorbeeld met (vervroegd) pensioen zijn, betekent minder opbrengst uit de APB.

“Tegen 2030 zal de demografische evolutie een verlies met zich meebrengen van gemiddeld 14,2 procent aan opbrengsten APB per inwoner”, stelt Belfius. “Het merendeel van de gemeenten zal dus een lagere opbrengst uit de APB hebben door de negatieve impact van een grotere groep 60-plussers in hun bevolking.”

Achter dat gemiddelde verlies gaan wel grote verschillen schuil. Zo is de ‘gewogen impact’, die rekening houdt met het aandeel van APB in de totale gemeenteontvangsten, het grootst in 49 Vlaamse en vier Waalse gemeenten. Die Vlaamse gemeenten bijvoorbeeld verliezen gemiddeld 19 procent van hun APB-opbrengst van 2015, terwijl de APB er gemiddeld 26,9 procent van de ontvangsten vertegenwoordigt.

De gewogen impact is kleiner in plaatsen waar de APB-ontvangsten minder doorwegen in de gemeenteontvangsten. Het gaat dan vooral om grootsteden en hun nabije periferie. Ook de gemeenten in de provincie Luxemburg zouden minder impact ondervinden. “Die laatste beschikken immers over de natuurlijke rijkdom van hun gemeentelijke bossen (en de opbrengst van de houtkap en het beheer), waardoor de ontvangsten uit de APB niet op de eerste plaats komen”, zo staat in de studie.

Volgens Belfius is de impact hier en daar al te merken. “De gemeenten die de sterkste impact ondervinden, zullen dit via andere ontvangsten en/of uitgaven trachten te compenseren om het financieel evenwicht te bewaren. Ook de bestaande verdelingsmechanismen om de fiscale draagkracht te compenseren (zoals via het gemeentefonds) zullen in zekere mate deze evolutie corrigeren”, klinkt het in het besluit.

