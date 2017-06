Verdacht overlijden student: ouders weigeren autopsie

Waaraan is Otto Warmbier gestorven? De vraag die op ieders lippen ligt nadat de 22-jarige Amerikaanse student maandag overleed, zal waarschijnlijk onbeantwoord blijven, want zijn ouders hebben geen toestemming gegeven om een autopsie uit te voeren. Warmbier werd onlangs na zeventien maanden gevangenschap in Noord-Korea vrijgelaten, maar hij leed aan ernstige hersenschade toen hij naar de VS terugkeerde en hij verkeerde in een comateuze toestand.

Zonder lijkschouwing kan de precieze doodsoorzaak niet vastgesteld worden, zo laten de autoriteiten van de staat Ohio weten.

Volgens Noord-Korea leed hij aan botulisme, en had hij kort na zijn veroordeling een slaappil genomen en was hij niet meer wakker geworden. Uit onderzoek in de VS bleek echter dat hij ernstige hersenschade opliep in alle delen van zijn hersenen. Van botulisme zou ook geen sprake zijn geweest.

Warmbier was op 2 januari 2016 tot vijftien jaar werkkamp veroordeeld omdat hij tijdens een reis in een hotel een propagandabanier had gestolen, een “misdaad tegen de staat”.

Intussen beraden Amerikaanse politici zich over de mogelijke gevolgen van het incident. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken denkt eraan VS-burgers te verbieden nog naar Noord-Korea af te reizen.

(belga)