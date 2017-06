Van Bossuyt (N-VA) is voorzitter commissie Interne Markt van het Europees Parlement

Brussel - Europarlementslid Anneleen Van Bossuyt (N-VA) is verkozen tot voorzitter van de belangrijke commissie Interne markt en Consumentenbescherming (IMCO) van het Europees Parlement. Die positie was vacant sinds verkiezingen in Groot-Brittannië van begin juni.

Van Bossuyt was voorgedragen door de ECR-fractie, waartoe de N-VA behoort. Ze wordt hiermee meteen de jongste vrouwelijke commissievoorzitter ooit.

“Ik ben mijn collega’s dankbaar voor het vertrouwen. Als commissievoorzitter wil ik het heft in handen nemen om de Europese interne markt verder uit te bouwen en voor een betere bescherming van de consument te zorgen. Bovendien moeten we sterker inzetten op de kansen die de digitale interne markt ons biedt. De interne markt is de hoeksteen van de Europese samenwerking, ik ben dan ook erg vereerd om deze sleutelpositie in te mogen nemen”, zegt Van Bossuyt.

De 37-jarige N-VA-politica zetelt pas sinds 2015 in het Europees Parlement. Ze volgde Louis Ide op toen hij aan de slag ging als algemeen secretaris van N-VA.

(belga)