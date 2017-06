Nederlands-Limburg massaal bereid tot DNA-test Nicky Verstappen

Negen van de tien mannen in Limburg zijn bereid DNA af te staan voor een verwantschapsonderzoek om de zaak rond de dood van de elfjarige Nicky Verstappen uit Heibloem op te lossen. Dat blijkt uit representatieve enquête van het bureau Flycatcher dat in opdracht van deze krant is uitgevoerd.

Ultieme poging

Het Openbaar Ministerie (OM) kondigde vorige maand de voorbereidingen van een grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek aan in een ultieme poging een doorbraak te forceren na negentien jaar.

De jongen verdween op 10 augustus 1998 van het tentenkamp van Jeugdwerk Heibloem op de Brunssummerheide en werd een dag later een kilometer verderop dood gevonden. Politie en justitie gaan ervan uit dat Nicky seksueel misbruikt is. De doodsoorzaak is - voor zover bekend - nooit vastgesteld.

Reacties

Van de bijna 600 ondervraagde mannen in heel Limburg heeft driekwart gereageerd. Uit de reacties blijkt dat 90 procent bereid is DNA af te staan. 79 procent zegt direct ja, en nog eens 11 procent twijfelt maar neigt naar deelname.

Dat percentage komt overeen met de deelname in 2012 aan het DNA-onderzoek in Friesland in de zaak rond de moord op Marianne Vaatstra. Dat bracht de dader aan het licht. Bijna negentig procent van de uitgenodigde mannen stond ook daadwerkelijk DNA af, onder wie de dader. In het dorp van Vaatstra was de deelname hoger: 96 procent.

Opkomst

Politie en OM spraken destijds van een “enorme betrokkenheid” en hoge opkomst. Het is vooralsnog het enige referentiekader, omdat dit het eerste en enige DNA-verwantschapsonderzoek is geweest waarbij burgers (ruim zevenduizend) zijn opgeroepen om DNA af te staan.

Het OM in Limburg zegt dat de uitkomst van de enquête “hoopvol” stemt. Verwachtingen of prognoses zijn er niet, wel de hoop op een “zo hoog mogelijke opkomst”. “Het is mooi dat dit uit deze enquete komt.” 90 procent is “9 procent te weinig”, reageert Peetje Verstappen, de vader van Nicky. “Maar het valt ook niet tegen.”

Heibloem

Het zwaartepunt van het DNA-onderzoek in de zaak-Nicky Verstappen ligt in woonwijken rond de Brunssummerheide in Brunssum, Heerlen en Landgraaf. Daarnaast worden ook mannen in Heibloem en omgeving benaderd.

In totaal zullen minstens 15.000 mannen worden uitgenodigd. Uit de enquete blijkt dat de bereidheid in Heibloem en omgeving groter is (90 procent) en rond de Brunssummerhei beduidend lager (69 procent). Het percentage twijfelaars neigend naar jaar is daar met 13 procent contrasterend hoog.

Uit de enquete blijkt ook een kleine meerderheid voorstander van verregaande inzet van DNA-techniek om misdrijven op te lossen, waarbij de instelling van een landelijke DNA-databank op een krappe meerderheid kan rekenen.