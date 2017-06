Rapper Prodigy van Mobb Deep overleden

De Amerikaanse rapper en acteur Prodigy is dinsdag op 42-jarige leeftijd overleden in Las Vegas. Prodigy werd in de jaren negentig bekend als de helft van het legendarische New Yorkse rapduo Mobb Deep. Dat meldt zijn management.

Prodigy, echte naam Albert Johnson, belandde na een concert in het ziekenhuis. Hij leed aan de sikkelcelziekte, een vorm van chronische bloedarmoede, maar het is niet duidelijk of dat hem fataal geworden is.

Prodigy vormde met Havoc het duo Mobb Deep, waarmee hij in de jaren negentig onder meer het in de rapwereld legendarische album The Infamous (1995) uitbracht. Mobb Deep scoorde hits met “Shook Ones, Pt. II” en “Quiet Storm”.

In 2001 was er zijn biografie “My Infamous Life: The Autobiography of Mobb Deep’s Prodigy” uit.

Zoals het een goede gangsta rapper betaamt werd Prodigy ook meermaals gearresteerd en bracht hij sinds 2003 enkele jaren achter de tralies door. Over die tijd in de nor komt in 2011 de documentaire “Rhyme and Punishment” uit, die rappers volgt in de cel.

(belga)