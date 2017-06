Burgemeesters niet akkoord met regeling politiekorpsen

Brussel - Vlaamse burgemeesters verzetten zich tegen de plannen van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). Die stelt voor om de lokale politie te beboeten als ze geen manschappen aan andere korpsen willen uitlenen, zo staat woensdag in De Morgen en Het Laatste Nieuws.

In een ontwerpnota van KB staat dat de lokale politie manschappen moet ter beschikking stellen als andere korpsen daarom vragen. Weigert de politie, dan kan er een boete volgen.

Het voorstel schiet de Vlaamse burgemeesters in het verkeerde keelgat. “De lokale korpsen staan zo al onder druk”, zegt Gents burgemeester Daniel Termont (sp.a), voorzitter van de dertien centrumsteden. “Het maakt dat - als we in zeer drukke perioden geen manschappen kunnen leveren - we daar financieel voor gestraft kunnen worden. Terwijl de vraag om bijstand hoog is, voor grenscontroles, voor betogingen in Brussel, noem maar op.”

Samen met Wim Dries (CD&V), burgemeester van Genk en voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG), schreef hij een boze brief naar de minister van Binnenlandse Zaken.

Op het kabinet van Jan Jambon tempert men de woede. “Dat is allemaal prematuur, het gaat om een ontwerp. Anderzijds ligt het al lang wettelijk vast dat de 189 politiezones geacht worden een deel van hun capaciteit ter beschikking te houden voor solidariteit, onderling en naar de federale politie. Dat willen we nu afdwingbaar maken, samen met de korpsen. Maar hoe, en of dat met boetes of beloningen moet, dat is nog niet beslist.”

De minister wil die beslissing wel na de zomer nemen.

