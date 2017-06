Geen plaats meer voor Van Kets, ook Brugse huurlingen en Ceballos verlaten STVV

STVV zat gisteren rond de tafel met Patrick Van Kets (foto), die sprak met Club Brugge maar uiteindelijk geen voorstel kreeg om de staf van Leko te vergezellen. Ook bij de Kanaries is er geen plaats meer voor Van Kets, zijn stek van T2 is intussen ingenomen door Chris O’Loughlin. Een andere invulling is niet mogelijk, want Bartolomé Marquez brengt zelf nog een (allicht Spaanse) assistent aan.