E314 opnieuw volledig versperd na zwaar ongeval

Maasmechelen - De E314 is in Maasmechelen volledig versperd na een zwaar ongeval met meerdere vrachtwagens.

De rijbaan richting het Nederlandse Heerlen is volledig versperd, waardoor er ernstige hinder is. De afhandeling zou nog geruime tijd in beslag nemen. Het Vlaams Verkeerscentrum vraagt de omgeving te vermijden indien mogelijk en een omleiding op lange afstand te volgen. Alle verkeer richting Heerlen moet de snelweg verlaten via uitrit 33 Maasmechelen.

“Sla vervolgens links en volg de N78 tot Maaseik. Sla af naar rechts en volg de N296 tot Roosteren. Rij de A2 weer op richting Maastricht via oprit 26 Roosteren. Hou rekening met ernstige vertragingen op deze omleidingsroute”, aldus het Verkeerscentrum.