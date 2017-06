Pozuelo krijgt tot 1 juli om nieuw contract te tekenen

Dinsdag zaten Patrick Janssens, CEO van Genk, en de zaakwaarnemer van Alejandro Pozuelo nogmaals rond de onderhandelingstafel om de toekomst van de Spanjaard te bespreken. Op die tafel lag het verbeterd contractvoorstel voor vier seizoenen, dat al eerder aan Pozo was overgemaakt. De speler krijgt nog tot en met 30 juni de tijd om die nieuwe overeenkomst te tekenen.

Op die manier wil de club een welles-nietesspelletje voorkomen dat eventueel aansleept tot 31 augustus. Zet de 25-jarige Andalusiër effectief zijn handtekening, dan betekent dat een win-winsituatie voor beide partijen. Pozuelo is voor de duur van vier seizoenen verzekerd van een verbeterd salaris en Genk vangt een transfersom, indien de middenvelder alsnog verkast vóór 2021.

In het andere scenario, dat Pozuelo niet wil ingaan op het nieuwe akkoord, blijft het huidige contract voor de duur van twee seizoenen onverkort van kracht en is hij in 2019 een vrije speler. Maar ook dan is een transfer tijdens de huidige mercato onbespreekbaar voor de club. Eén, omdat er nu geen opstapclausule voorzien is in het contract, en, twee, omdat Genk volgend seizoen absoluut nog rekent op de diensten van zijn Spaanse spelmaker.

Genk voegt op deze manier de daad bij het woord. Het wil koste wat het kost zijn huidige kern samenhouden, wat strookt met de ambitie om op sportief vlak mee te doen voor een stek in de top drie. Eerder al werden een bod van Celta de Vigo op Leandro Trossard en eentje van Sevilla op Sander Berge afgewimpeld. De Limburgse club kan zich dat permitteren, omdat zij goed bij kas zit.