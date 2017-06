Daniel Day-Lewis stopt met acteren

De Brits-Ierse acteur Daniel Day-Lewis zet een punt achter zijn acteercarrière. Dat heeft zijn woordvoerder dinsdagavond bevestigd.

Volgens de woordvoerder gaat het om een persoonlijke beslissing van de 60-jarige acteur, die zelf geen verklaring over zijn beslissing wil afleggen.

Day-Lewis heeft tijdens zijn lange loopbaan drie keer de Oscar voor beste acteur gewonnen. Hij kreeg die onderscheiding voor zijn hoofdrollen in de film ‘My Left Foot: The Story of Christy Brown’ (1990), ‘There Will Be Blood’ (2008) en ‘Lincoln’ (2013). Daarnaast was hij ook nog te zien in films als ‘In the Name of the Father’, ‘The Last of the Mohicans’ en ‘Gangs of New York’.

Day-Lewis zal eind dit jaar ook nog te zien zijn in de volgende film van regisseur Paul Thomas Anderson, die op de gespecialiseerde filmsite IMDB onder de titel ‘Phantom Thread’ wordt aangekondigd.