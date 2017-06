Treinstations blijven afgesloten, Infrabel werkt aan alternatief voor ochtendspits

Brussel-Centraal en Brussel-Noord blijven voorlopig nog afgesloten voor alle treinverkeer. Volgens Infrabel-woordvoerder Arnaud Reymann is het niet zeker of de stations woensdagochtend opengaan. De infrastructuurbeheerder werkt samen met de NMBS aan een “alternatief plan” voor de drukke Noord-Zuidverbinding.

Omstreeks 20.30 uur deed zich in het Centraal Station een ontploffing voor. Infrabel werd volgens Reymann om 20.49 uur op de hoogte gebracht, waarna het treinverkeer onmiddellijk werd stilgelegd en het station werd ontruimd. Ook voor Brussel-Noord was dat het geval. Treinen naar Brussel hebben sindsdien allemaal Brussel-Zuid als eindstation. Het treinverkeer wordt daarnaast omgeleid rond Brussel.

Omdat het nog niet duidelijk is of het verkeer woensdag hersteld zal zijn, wordt volgens Reymann volop gewerkt aan een alternatief voor de drukke Noord-Zuidverbinding. Het is nog niet duidelijk hoe dat er precies moet uitzien. Intussen is de omgeving rond Brussel-Centraal nog altijd volledig afgesloten.