Michael Reiziger gaat Jong Ajax trainen

Michael Reiziger (44) is aangesteld als coach van Jong Ajax, zo meldt de Nederlandse topclub dinsdag op zijn website.

Reiziger is een 72-voudig international en ex-Ajacied. Onder Louis van Gaal won hij met de Amsterdammers tussen 1994 en 1996 vele prijzen waaronder de Champions League, het WK voor clubs en twee landskampioenschappen. In totaal speelde de rechtsachter 93 officiële wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax. In 1996 vertrok hij naar AC Milan en speelde vervolgens zeven seizoenen voor FC Barcelona. Via Middlesbrough FC en PSV sloot Reiziger zijn loopbaan als speler in 2007 af.

Sinds het seizoen 2014-2015 was Reiziger aan de slag als assistent-trainer bij het eerste elftal van Sparta Rotterdam.

“Het is geweldig om terug te keren naar de club waar het voor mij allemaal begonnen is en ik bovendien mijn grootste successen heb behaald”, zegt Reiziger. “De afgelopen jaren heb ik als assistent bij Sparta flink wat ervaring opgedaan op trainersgebied. Het kampioenschap in de Jupiler League was prachtig en afgelopen jaar hebben wij ons gehandhaafd in de Eredivisie. Nu is het tijd voor een volgende stap in mijn carrière. Bij Jong Ajax krijg ik te maken met de grootste talenten van het land, ik kan niet wachten om met hen aan de slag te gaan.”

Reiziger is bij Jong Ajax de opvolger van Marcel Keizer. Die promoveerde tot hoofdcoach van de verliezend Europa Leaguefinalist na het vertrek van Peter Bosz naar Borussia Dortmund.