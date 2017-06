Limburgs bedrijf moet 100.000 heel speciale Coldplay bandjes omdoen

Bij All Assistance Agency (AAA) in Hasselt viel onlangs een bijzondere opdracht in de bus. De meisjes van het promoteam gaan woensdag en donderdag elke bezoeker van de Coldplay-concerten in Brussel, een lichtgevend armbandje omdoen. Tijdens het optreden zal het polsbandje in diverse kleuren gaan schijnen en zorgen voor een unieke sfeer.

De Britse rockband van Chris Martin speelt 2 keer voor een uitverkocht Koning Boudewijnstadion. Dat betekent 2 keer 50.000 bezoekers. Die mogen zich verwachten aan een unieke ervaring. Coldplay brengt uiteraard muzikale pareltjes mee, maar zorgt ook voor een visueel spektakel. Daar zal het publiek bij betrokken worden in de vorm van een lichtgevende armband. Die kan zodanig bediend worden dat het hele stadion op de tonen van de muziek in dezelfde kleuren zal gehuld zijn. All Assistance Agency zet tientallen hostessen in om de bandjes bij elke bezoeker aan te doen.

Het bedrijf van Nico Buytaert heeft nog wel meer leuke opdrachten binnen deze zomer. Zo zullen de internationale gasten van het Tomorrowland-festival worden begeleid. Voor de Nationale Loterij schuimen de hostessen van AAA de zomerfestivals af om promotie te voeren voor Win For Life en ook voor Het Belang van Limburg stuurt Buytaert zijn discipelen de komende maanden op pad.