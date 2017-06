Magnette: ‘Wie één keer verraad pleegt, zal verraad blijven plegen’

Waals minister-president Paul Magnette (PS) begrijpt de terughoudendheid van andere partijen om in te gaan op de oproep van CDH-voorzitter Benoît Lutgen om te praten. Dat zei Magnette op televisiezender RTL-TVi. Het PS-kopstuk sprak ook zijn vertrouwen uit in voorzitter Elio Di Rupo.

‘Verraad zonder voorgaande’ en ‘een dolk in de rug’. Magnette herhaalde de beschuldigingen die de PS ook gisteren al uitte aan het adres van het CDH. De woede over de verrassende demarche van Lutgen, die niet meer met de door schandalen belaagde PS wou besturen in Wallonië en Brussel, is duidelijk nog niet gaan liggen.

Ook Magnette stelde dat Lutgen ‘zeer terughoudend’ was over maatregelen inzake transparantie, over de beperking van vergoedingen of over het decumuleren. Hij vroeg zich ook af hoe het CDH een eventuele alliantie met de MR zou verzoenen met zijn kritiek op het federale regeringsbeleid of zijn houding in het CETA-dossier.

Geen revanche op lokaal vlak

Het CDH nodigde MR, Défi en Ecolo ondertussen uit voor de eerste gesprekken over een nieuwe regering in Wallonië en Brussel. Défi weigerde die uitnodiging al, en ook Ecolo was niet tevreden met de agenda van CDH. Logisch, vond Magnette: ‘Wie op een dag verraad pleegt, zal steeds verraad blijven plegen.’

Magnette, ook titelvoerend burgemeester van Charleroi, verzekerde dat hij op lokaal vlak niet op revanche uit is. ‘Het CDH heeft al genoeg politieke instabiliteit gecreëerd.’

‘De Wever amuseert zich’

‘Bart De Wever is de eerste is die zich amuseert met alle wanorde in Wallonië en Brussel’, aldus Magnette. Lutgen had eerder verklaard dat de N-VA-voorzitter nooit een bondgenoot zou zijn.

Magnette verzekerde overigens dat partijvoorzitter Elio Di Rupo “meer dan ooit” de kapitein op het schip van de PS blijft. “Ik sta honderd procent achter hem om de PS te vernieuwen en, indien we kunnen, om onze publieke verantwoordelijkheden verder uit te voeren”.