Ozondrempel op 24 plaatsen in het land overschreden: ook in Limburg

Door het aanhoudende warme en droge weer is dinsdag op 24 meetplaatsen in België de Europese informatiedrempel van 180 microgram ozon per kubieke meter lucht overschreden. Dat blijkt uit gegevens van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Ircel). De hoogste waarde, van 229 ug/m3, werd dinsdag gemeten in Offagne bij Paliseul in de provincie Luxemburg.

In Vlaanderen werd de informatiedrempel dinsdag overschreden op acht plaatsen: Idegem, Zwevegem, Sint-Pieters-Leeuw, Aarschot, Dessel, Walshoutem, Bree en Gellik. Met 220 ug/m3 werd de hoogste ozonwaarde om 17 uur waargenomen in Idegem, een deelgemeente van het Oost-Vlaamse Geraardsbergen.

In Wallonië gingen de ozonwaarden dinsdag op vijftien meetplaatsen boven de drempel. Het hoogste peil werd gemeten in Offagne, een deelgemeente van Paliseul in de Ardennen. Om 19 uur was er 229 microgram ozon per kubieke meter lucht. In de regio Brussel werd alleen in Sint-Agatha-Berchem (190 ug/m3 om 19 uur) de informatiedrempel overschreden.

Ircel verwacht dat ook woensdag de hoge ozonwaarden nog zullen aanhouden. Personen die gevoelig zijn voor luchtvervuiling (kinderen, ouderen en personen met ademhalingsproblemen) wordt aangeraden om geen ongewone lichamelijke inspanningen in de buitenlucht te doen.

Via deze link kan je bekijken waar de ozonwaarden overschreden worden in ons land.