Toetsen maken bij dertig graden

Tongeren / Peer -

Studeren is de hel in deze tropische hitte, dat zal elke student in het hoger onderwijs en elke scholier in het middelbaar beamen. Maar ook de leerlingen in de basisscholen moeten hun toetsen maken terwijl het soms 30 graden is in de klas. De scholen proberen er het beste van te maken, met de nodige tubes zonnecrème, liters water en lessen in de schaduw. “Aan de hand van een doorschuifsysteem kan elke klas bij ons 50 minuten waterspelletjes doen”, klinkt het in basisschool De Herik in Henis (Tongeren).