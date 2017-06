Koffer ontploft in Brussel-Centraal: verdachte uitgeschakeld, stations en Grote Markt ontruimd

In het station Brussel-Centraal heeft zich dinsdag omstreeks 20.30 uur een ontploffing voorgedaan. Volgens onze bronnen zou er een reiskoffer ontploft zijn. Daarop zouden militairen een man met draden rond zich gespot hebben, die nadien zou zijn neergeschoten. Het parket van Brussel bevestigt dat er “een kleine ontploffing” is geweest en dat een persoon die vlakbij was werd “geneutraliseerd”. Volgens de Brusselse politie is de situatie momenteel onder controle. Er zouden geen andere slachtoffers zijn.

Op sociale media circuleren heel wat foto’s en berichten van mensen in en rond het treinstation die wegvluchten. De politie en het leger zijn massaal ter plaatse. Door het incident is de Grote Markt preventief gedeeltelijk ontruimd. Ook het treinstation Brussel-Noord is momenteel afgesloten.

Arnaud Reyman, woordvoerder van spoornetbeheerder Infrabel, bevestigde eerder tegenover persagentschap Belga dat het station Brussel-Centraal iets na 21 uur werd geëvacueerd en gesloten. “Er brak paniek uit in het station en op de sporen na een incident.”

Later meer

URGENT |#Brussels - People crying coming out of the station & running to Grote Markt. Police has weapons drawn to evacuate. pic.twitter.com/ag1RLLnpG2 — Vocal Europe (@thevocaleurope) 20 juni 2017

ADnl: Op Brussel Centraal zijn twee ontploffingen gehoord, oorzaak is nog onbekend https://t.co/vmV94it2Qq pic.twitter.com/51VlyOlovL #NLNie… — NLNieuwsAlert (@NLNieuwsAlert) 20 juni 2017

Blijkbaar ontploffingen in station Brussel-Centraal. Politie is massaal aanwezig! #vrtnieuws #Brussels pic.twitter.com/FzTBtiwteq — Nikeli De Ceuninck (@NikeliDC) 20 juni 2017