Charles Michel: “Ja, ik denk dat België over 25 jaar nog zal bestaan”

“Ja, ik denk wel degelijk dat België over 25 jaar nog zal bestaan”, zegt eerste minister Charles Michel. In het interview geeft hij ook duidelijk aan dat niet het communautaire maar het verderzetten van het sociaaleconomische hervormingsbeleid de inzet van de verkiezingen in 2019 moet zijn. “Ik denk dat ook de mensen dat willen”, zegt de premier. “Ze weten nu dat bij communautair onderhandelingen het 541 dagen kan duren voor er een regering wordt gevormd. Dat is niet goed voor het land en niet goed voor de mensen.”