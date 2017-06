Gamers dromen van olympische roem: Gamen voor goud

Eerst Usain Bolt naar olympisch goud zien snellen, dan zappen naar de capriolen van Simone Biles op de balk en tussendoor nog de strijd om het eremetaal in League of Legends op de spelconsole meepikken. Niet bepaald uw idee van de ideale olympische sportavond op de buis? Daar komt mogelijk snel verandering in. Op de Aziatische Spelen in 2022 in China strijden gamers voor het eerst echt om de medailles. De hele eSports-wereld droomt al stiekem van meer. Lopen er straks atleten met koptelefoon, muis en joystick door het olympisch dorp?