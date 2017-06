Rick de Leeuw neemt zijn hoed af voor schrijver en rokkenjager Casanova

Heers - “Muziek vond ik lange tijd iets voor mensen die niet konden voetballen. Ik had een beetje medelijden met hen”, zegt zanger en schrijver Rick de Leeuw (56). Voetballegende Johan Cruyff was alleenheerser tegen de muur van zijn jongenskamer. “Maar dat veranderde allemaal toen ik op mijn zestiende The Jam zag optreden.”

De punkband van Paul Weller zette de wereld van Rick de Leeuw op zijn kop. “Plots vond ik voetbal iets voor mensen die nooit The Jam hadden gezien. In de muziek van The Jam zat energie en enthousiasme, ...