Diest -

Terwijl de rest van Vlaanderen naarstig op zoek is naar wat verkoeling, blijven sauna’s klanten ontvangen. Zo vertoefden er ook dinsdag enkele geroutineerde saunabezoekers in La Nostra Vita in Molenstede (Diest). Goed gek, of net een slimme manier om de warme temperaturen buiten beter het hoofd te bieden?