“Gemeenste papa ter wereld” krijgt 2 jaar celstraf nadat hij zo veel mogelijk likes wou krijgen op Facebook

15 verdiepingen. Op die hoogte liet een vader zijn klein zoontje uit een appartementsgebouw bungelen om er een video van te maken. Op Facebook postte de man uit de Algerijnse hoofdstad Algiers de beelden met daarbij het bovenschrift: “1.000 likes of ik laat hem vallen”.

Op de beelden is te zien hoe het gezichtje van het kindje doodsangst en stress uitstraalt, terwijl zijn vader hem enkel nog aan zijn T-shirtje vast heeft. De jongen, die niet veel ouder lijkt dan een jaar, klampt zich met één handje vast aan de arm van zijn papa. Gelukkig lost de man niet en is het kindje ongedeerd.

Maar op de video op Facebook kwam meteen een stortvloed van verontwaardigde en woedende reacties. Verschillende gebruikers rapporteerden de beelden bij de politie, en eisten dat het kindje bij de man zou weggehaald worden.

De autoriteiten arresteerden de man voor kindermishandeling. Zondag besloot de rechtbank in Algiers om hem een celstraf van twee jaar te geven omdat hij het leven van een baby in gevaar had gebracht. Dat melden verschillende lokale media.