Veertiger intimideert en dreigt 10 vrouwen telefonisch af

Heusden-Zolder - Een 45-jarige man uit Heusden-Zolder moet vrezen voor 14 maanden cel omdat hij 10 vrouwen, onder wie drie minderjarigen, meermaals telefonisch afgedreigd en geïntimideerd heeft. De contacten waren allemaal afkomstig uit een verdwenen gsm van een jonge vrouw. Twee slachtoffers stelden zich burgerlijke partij en vroegen een morele schadevergoeding van 500 euro elk.

Tussen juni 2014 en februari 2015 belde hij hen op. “Als je niet met mij wil spreken, maak ik je familie af.” Ik weet je wonen. Pak op of iemand gaat eraan.” “Hier is iemand bij me die ik niets zal doen als je niet naar de politie zal doen.” Berichten van dergelijk allooi stuurde hij naar de slachtoffers die van over het hele land kwamen of sprak hij op de voicemail in.

Zijn advocate, Els Jeuris, stelde dinsdag in de Hasseltse rechtbank dat de man sukkelt met psychische problemen sinds de dood van zijn ouders. “Hij nam medicatie en wist niet wat hij deed. Deze man heeft maar beperkte mogelijkheden. Hij wordt nu opgevolgd en heeft nood aan een verdere psychologische begeleiding. Het is beter om hem een straf met voorwaarden op te leggen zodat hij structuur en omkadering heeft.” Vonnis op 16 augustus.

GeHo