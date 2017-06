Satanist vernielt 16 kapelletjes in Diepenbeek en Hasselt

Hasselt / Diepenbeek - Een 25-jarige Pool is dinsdag voor de correctionele rechtbank verschenen voor het beschadigen van 16 kapelletjes in Diepenbeek en Hasselt. In het najaar van 2015 en begin 2016 sloeg hij toe. De man tekende in camouflage-outfit present in de rechtbank en zei een satanist te zijn die zich geprovoceerd voelde door “die idioten van christenen”. De beschuldigde gaf een verwarde indruk en mocht in maart vorig jaar na een maand collocatie de instelling verlaten. “Hij is niet gek genoeg voor internering. Ik vorder 8 maanden cel”, sprak de procureur.

De schade aan de kapelletjes bestond vooral uit verbrijzelde ruiten, onthoofde Mariasculpturen en stukgeslagen en verdwenen beelden. Hij liet een spoor van vernieling achter in onder meer de Steenweg, Stationsstraat, Kapelstraat, Meidoornlaan, Hoogkeizel in Diepenbeek en in de Rapertingenstraat in Hasselt.

De politie kwam hem op het spoor op basis van camerabeelden, een verklaring van een getuige en door het feit dat de verdachte een aanhanger van het satanisme is. De verdachte was zonder advocaat aanwezig in de rechtbank. “Ik wil niet praten over praten over deze zaak. Ik heb niets te zeggen”, klonk het eerst. Niet veel later bevestigde hij satanist te zijn. “De mensen die mij provoceren met hun kapellen moeten ook gestraft worden. Maria die een kind krijgt zonder seks. Grappig, haha. Mijn vader zal deze mensen wel een straf geven”, was zijn uitleg.

De rechter polste de procureur of een internering niet beter op zijn plaats was. “Hij is niet gek genoeg. Daarom is hij ook vrijgelaten uit de instelling”, bleef het openbaar ministerie bij zijn standpunt. Het OCMW van Diepenbeek stelde zich als enige burgerlijke partij en vroeg een schadevergoeding van enkele honderden euro’s voor de vernieling aan een kapel.

Vonnis op 16 augustus.