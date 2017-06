Frans defensieminister Goulard neemt ontslag

Brussel - In Frankrijk neemt minister van Defensie Sylvie Goulard ontslag. Dat maakt ze dinsdag bekend in een persmededeling. Ze wordt genoemd in het vooronderzoek naar centrumpartij MoDem en de mogelijke fictieve tewerkstelling van assistenten in het Europees Parlement.

Het parket van Parijs gaat na of het MoDem van minister van Justitie François Bayrou de wet heeft overtreden bij de aanstelling van medewerkers. Een voormalige medewerker had in een brief geschreven dat hij in 2010 en 2011 deels door de partij werd betaald en deels door een toenmalig Europarlementslid - evenwel zonder ooit voor dat parlementslid te hebben gewerkt.

“In de hypothese dat het vooronderzoek naar MoDem er ook toe zou leiden dat de omstandigheden waarin mijn assistenten in het Europees Parlement tewerkgesteld waren nagetrokken worden, wil ik helemaal vrij zijn om te tonen dat ik te goeder trouw handelde”, schrijft Goulard.

De Française zetelde sinds 2009 in het Europees Parlement voor MoDem, tot ze vorige maand door de nieuwe president Emmanuel Macron opgevist werd als minister van Defensie. Macron neemt zich voor een schonehandenoperatie door te voeren in de Franse politiek. Maandag werd al aangekondigd dat minister Richard Ferrand, die in opspraak kwam in een vastgoedaffaire, de regering verlaat en in het parlement fractieleider wordt van La République en Marche!, de partij van Macron.

In het Europees Parlement maakte Sylvie Goulard deel uit van de liberale ALDE-fractie van voorzitter Guy Verhofstadt. Ze is ook erg vertrouwd met de Duitse politiek en werd zo als een troef voor Macrons toenaderingspogingen tot Berlijn gezien.

(belga)