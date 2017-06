Abdeslam neemt juridische stappen tegen Frans parlementslid

Salah Abdeslam, een van de verdachten in het onderzoek naar de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs, daagt het Frans parlementslid Thierry Solère voor de rechtbank van Nanterre voor schending van de privacy. Hij beschuldigt het parlementslid ervan de gevangenisomstandigheden van Abdeslam te hebben omschreven in de Franse krant Journal du dimanche. Abdeslam vraagt een euro schadevergoeding.