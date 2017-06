Hoeveel water moet je nu eigenlijk drinken per dag?

Het staat vast dat het gezond is om dagelijks een flinke hoeveelheid water te drinken, maar hoeveel drink je nu juist best? Te weinig is niet goed en te veel ook niet. De Amerikaanse Mayo Clinic heeft nu voor mannen en vrouwen daarom het ideale gemiddelde aantal glazen vastgelegd en er bestaat zelfs een formule die je op weg kan helpen.

Zeker nu het zo warm is, is het belangrijk om voldoende te drinken zodat je geen tekenen van uitdroging begint te vertonen. Volgens de Mayo Clinic, die gevestigd is in het Amerikaanse Minnesota, drinken mannen daarom best gemiddeld dertien glazen water per dag (goed voor drie liter) en vrouwen negen (goed voor 2,2 liter).

Toch zijn er grote verschillen tussen mensen onderling en daarom bestaat er een formule die op iedereen van toepassing is. Neem je gewicht en deel dat getal door dertig, dan kom je ongeveer aan wat jij best dagelijks drinkt.

Maar opgelet, zelfs die hoeveelheid is natuurlijk onderhevig aan allerlei factoren zoals het weer of hoeveel je beweegt. Zo raadt The American College of Sports Medicine aan om voor iedere dertig minuten die je sport dat je nog extra 35 centiliter drinkt. Algemeen wordt aangenomen dat als je je niet dorstig voelt en je urine licht is van kleur je dan voldoende hebt gedronken.