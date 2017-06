VIDEO. Chiptuner belooft 1.500 euro voor gouden tip na inbraak

Dilsen-Stokkem -

Bij Chiptuning Plus in Dilsen-Stokkem kregen ze vrijdagnacht inbrekers over de vloer. Op de bewakingsbeelden is te zien hoe iemand de alarmsensoren ontwijkt door over de grond te kruipen. “De daders wisten waar de bewakingscamera’s hingen en kennen de zaak duidelijk goed”, zegt zaakvoerder Bart Peetermans.