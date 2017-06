Chris O’Loughlin wordt weer T2 bij STVV

De meeste eersteklassers hadden gisteren hun eerste training van het seizoen, bij STVV werd er alleen achter de schermen druk gewerkt. Pas donderdag verzamelt de kern voor het eerst en leidt Bartolomé Marquez zijn eerste training. Momenteel vertoeft de Spanjaard nog in zijn thuisland om zijn verhuis te regelen.

Intussen is duidelijk dat Chris O’Loughlin opnieuw in dienst komt bij STVV. De Ier, die afgelopen seizoen in het netwerk van Roland Duchâtelet vooral werk verrichtte voor Charlton, wordt nu rechterhand van Marquez. De job die O’Loughlin het meest ligt. Dat bleek in het verleden al toen hij in dienst van Yannick Ferrera werkte bij STVV. Ferrera, die O’Loughlin destijds naar België haalde, zweert de dag van vandaag nog steeds dat de Ier dé geknipte T2 is.

Wel zijn alle regelingen betreft de job van T2 nog niet helemaal van de baan, want STVV moet nog een oplossing vinden voor Patrick Van Kets. Die leek op weg naar Brugge, maar kreeg ginds geen voorstel en wil nu graag op Stayen actief blijven. Of Roland Duchâtelet nog zin heeft in een langere samenwerking met Van Kets, lijkt zeer twijfelachtig. Wellicht stopt het voor Van Kets, hij heeft vandaag een afspraak op Stayen om de zaken uit te klaren.

Edward Still, T3 en man van de videoanalyses, is zoals geweten wel mee met Leko getransfereerd naar Club, dus komt er nog een zitje vrij in de STVV-staf. Allicht mag Marquez dat zitje invullen met een buitenlandse connectie.

Vetokele

Donderdag zal Marquez sowieso met een sterk afgeslankte kern de spits moeten afbijten. Voorlopig lijkt daar weinig verandering in te komen, al is de handtekening van Vetokele niet meer veraf. De club verwacht de spits deze week helemaal over de streep te kunnen trekken.