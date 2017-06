14-jarige inbreker springt in vijver maar kan niet zwemmen

De twee inbrekers die maandagochtend tijdens hun vluchtpoging werden opgepakt in Roermond zijn twee inwoners van 14 en 22 uit die plaats. Het tweetal probeerde in te breken in een woning aan de Wijershoflaan. De inwoonster kon via camerabeelden precies zien wat de twee aan het doen waren bij haar achterdeur, en belde de politie.

Zwemmen

Het tweetal sloeg vervolgens op de vlucht. De 14-jarige knaap probeerde aan de politie te ontkomen door in een vijver te springen. Dat was geen slimme zet want hij kon niet zwemmen. Een agent moest de jongen uiteindelijk redden van de verdrinkingsdood en rekende hem eenmaal op de kant in.

Pijnlijk

De 22-jarige kompaan had zich inmiddels verstopt in een dichtbegroeid struikgewas. Ook dat bleek geen beste verstopplaats, wat de struik zat vol met grote doornen. Een politiehond kwam de man op het spoor. De inbreker kon niet anders dan zich overgeven aan de baas van de hond.