Fietstunnel nog maand dicht

Eisden / Leut / Maasmechelen / Mechelen-aan-de-Maas / Meeswijk / Opgrimbie / Vucht / Boorsem / Uikhoven - Vlak voor de bouwvakantie wil Wegen en Verkeer Limburg de nieuwe fietstunnel onder de Rijksweg in Maasmechelen in gebruik nemen. De tunnel werd eind 2016 onder de straat gelegd, nu is het alleen nog wachten op de verharding van een deel van het fietspad. De nieuwe afslagstrook naar de omleidingsweg Maasmechelen Village gaat normaal deze week wel al open voor het verkeer.

In december 2016 werd in een dag en een nacht de nieuwe fietstunnel aan de rotonde van de Rijksweg en de E314 onder de weg geschoven. Wegen en Verkeer Limburg liet weten dat de tunnel in februari van ...