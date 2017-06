Kerels tuigen jongen (12) af en duwen hem in Netekanaal

Op de sociale media is de voorbije dagen een filmpje opgedoken waarin een jonge tiener in Emblem (Ranst) zwaar wordt aangepakt door twee kerels. Ze knijpen onder meer een slagader dicht waardoor hij het bewustzijn verliest. Nadien wordt het slachtoffer in het Netekanaal geduwd.

De feiten speelden zich vermoedelijk vorige week woensdag al af in de buurt van het Netekanaal in Emblem. Een 12-jarige jongen is er brutaal aangepakt door minstens twee iets oudere kerels. Een derde betrokkene heeft alles gefilmd. Of de daders het slachtoffer kenden, of dat het om een willekeurig uitgekozen slachtoffer ging, was gisteren nog niet duidelijk. Het parket wilde of kon gisteravond nog niet meer informatie over de zaak geven.

In het filmpje is te zien hoe een 12-jarige jongen eerst enkele ogenblikken bewusteloos raakt doordat twee kerels zijn halsslagader dichtknijpen. Wanneer de jongen weer bij zijn positieven komt krijgt hij nog enkele klappen te verwerken en uiteindelijk wordt het slachtoffer in het Netekanaal geduwd.

De jongen diende later klacht in bij de politie. Die startte onmiddellijk een onderzoek. De voorbije dagen zouden minstens twee verdachten zijn opgepakt. Het zou gaan om een meerderjarige (de man die de ader dichtkneep) en een minderjarige.

Het slachtoffer zou het lichamelijk vrij goed stellen maar is emotioneel wel zwaar aangeslagen van het brutale geweld dat tegen hem is gebruikt.

Lees verder: Bewusteloos geknepen en in kanaal gegooid