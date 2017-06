Politie pakt diefjes die buit terugbrengen

Alken - Vier minderjarigen moeten zich vandaag gaan verontschuldigen bij een traiteur in Alken. Ze gingen er aan de haal met onder meer 25 flessen drank, maar na een bericht op Facebook zaten ze met een ei in de broek. Een van de vier wilde de buit in het geniep terugbrengen, maar had de pech om onderweg de politie tegen het lijf te lopen.

Sarina Haesevoets (35) en haar man Philippe Lowette (34) baten samen een traiteurszaak uit in de Motstraat in Alken. “Omdat we heel wat feesten in het vooruitzicht hebben, hebben we tijdelijk een ...