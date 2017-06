Bewusteloos geknepen en in kanaal gegooid

Ranst - Op sociale media is de voorbije dagen een filmpje opgedoken waarin een twaalfjarige jongen in het Antwerpse Ranst zwaar wordt aangepakt door twee kerels. Ze knijpen onder meer een slagader dicht, waardoor de tiener het bewustzijn verliest. Nadien wordt het slachtoffer in het Albertkanaal gegooid.

De feiten speelden zich vermoedelijk vorige week woensdag al af in de buurt van het Netekanaal in Emblem, een deelgemeente van Ranst. Een 12-jarige jongen is er brutaal aangepakt door minstens twee iets ...